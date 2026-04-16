インドネシア中国高速鉄道（KCIC）によると、東南アジア初の高速鉄道であるインドネシアのジャカルタ・バンドン高速鉄道は2026年4月14日時点で、累計旅客輸送数が延べ1500万人を超えたとのことです。同高速鉄道は運行開始以来、累計4万7278本の列車を運行し、1日当たりの最高乗客数は2万6770人、最高乗車率は99．64%に達し、輸送組織能力と運行効率は着実に向上しています。また累計721万キロ以上を安全に運行し、911日間の連続安