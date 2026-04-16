バラやカーネーション、洋ランなど、県内の生産者が丹精込めて育てた切り花や鉢物などの出来ばえを競う「群馬県花品評会」が、県庁で開かれています。 この品評会は県や県園芸協会などが、県内の生産者の技術向上や消費拡大などを目的に、季節ごとに年３回開いているものです。 ７４回目となる今回は、春を彩る切り花や鉢物などの４部門に１０７点が出品されました。品評会では１３人の審査員が、花の形や色、茎や