災害が発生した時に、被災地に派遣される職員の宿泊施設を円滑に確保できるように、群馬県は東京都の旅行会社と協定を結びしました。 協定の締結式には、県の飯塚毅危機管理監と東京都の旅行会社、日本旅行の時永幸雄執行役員が出席し、書類を取り交わしました。 今回の協定は、災害対応や復旧業務などで被災地に派遣される県や自治体の職員の宿泊施設や、移動手段の円滑な確保につなげようと、結ばれました。これによって、群