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欧州株堅調、日米市場の好調を受けて 東京時間19:28現在 英ＦＴＳＥ100 10607.57（+47.99+0.45%） 独ＤＡＸ24185.35（+118.65+0.49%） 仏ＣＡＣ40 8316.72（+42.15+0.51%） スイスＳＭＩ 13199.60（-19.98-0.15%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:28現在 ダウ平均先物JUN 26月限48703.00（+34.00+0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7068.25（+7.75