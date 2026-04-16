元フジテレビでフリーの長野智子アナウンサーが、ジャーナリスト・田原総一朗氏の近影を公開した。長野アナは１６日、自身のインスタグラムを更新。「＃田原総一朗さん９２歳のお誕生日パーティー素敵な笑顔にお目にかかれて嬉しかったです。おめでとうございます久しぶりに会えた＃小川彩佳さんと」と記し、田原氏、元テレビ朝日でフリーの小川彩佳アナとのスリーショットをアップした。この投稿には、「おめで