今年2月に行われた衆院選の「一票の格差」について争う裁判です。岡山県の全選挙区で選挙を無効とするよう求める訴訟の、第1回口頭弁論が広島高裁岡山支部で開かれました。 【写真を見る】今年2月の衆院選「一票の格差」争い選挙の無効求める裁判の第1回口頭弁論広島高裁岡山支部 弁護士らのグループは2月の衆院選について、全国の小選挙区で一票の価値に最大で2.08倍の格差があるのは憲法違反として、全国14の高裁・高