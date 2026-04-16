＜KKT杯バンテリンレディス事前情報◇16日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞今年で第33回を数える「KKT杯バンテリンレディス」には不思議な系譜がある。2021年の山下美夢有から昨年の佐久間朱莉まで、5年連続で初優勝者が誕生。これは同一大会での連続初優勝のツアー記録だ。【写真】こちらも初V狙うミニスカスタイルの都玲華さらに山下は22、23年に年間女王に輝き、24年の竹田麗央、昨年の佐久間は