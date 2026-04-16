埼玉県秩父市の工場で爆発があり、複数人がけがをしました。いずれも意識はあるということです。【映像】爆発が起きた工場周辺の様子午後4時半すぎ、秩父市下影森の工場で「施設内で小爆発があり、けが人が3人いる」などと消防に通報がありました。警察によりますと、複数人がけがをして病院に搬送されましたが、いずれも搬送時に意識はあったということです。またこれまでに爆発による火災は起きておらず、建物の損壊も確認