【F-TOYS ARCHIVES センチュリーコレクション】 8月10日 発売予定 価格：1個759円 エフトイズ・コンフェクトは、食玩キット「F-TOYS ARCHIVES センチュリーコレクション」を8月10日に発売する。価格は1個759円。 本商品は過去に発売した人気アイテムの復刻シリーズ第2弾。本弾では1950年代アメリカ空軍の超音速戦闘機軍センチュリーシリーズから