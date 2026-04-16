エフトイズ、食玩「F-TOYS ARCHIVES センチュリーコレクション」が8月10日に発売アメリカ空軍の超音速戦闘機群センチュリーシリーズから3機種がラインナップ
【F-TOYS ARCHIVES センチュリーコレクション】 8月10日 発売予定 価格：1個759円
エフトイズ・コンフェクトは、食玩キット「F-TOYS ARCHIVES センチュリーコレクション」を8月10日に発売する。価格は1個759円。
本商品は過去に発売した人気アイテムの復刻シリーズ第2弾。本弾では1950年代アメリカ空軍の超音速戦闘機軍センチュリーシリーズから3種類がラインナップ。「F-106A デルタダート」、「F-100D スーパーセイバー」、「F-105D サンダーチーフ」が登場。種類は全9種＋シークレットとなっている。
【新商品情報‼️】- エフトイズ スケール開発室 (@ftoys_scale) April 2, 2026
2026年8月10日発売/全9種＋??/食玩
過去に発売された人気アイテムが復刻⁉️
「#エフトイズ アーカイブス」待望の第二弾が発売決定✨
第二弾は…
2010年発売、アメリカ空軍の超音速戦闘機群から3機種をラインナップした『センチュリーコレクション』です！https://t.co/iAF5GILVP5 pic.twitter.com/2ZO5LdaDA3
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