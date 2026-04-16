経済団体の全国組織である「経済同友会」の全国セミナーが高知県高知市で開かれ、パネルディスカッションなどが行われました。全国経済同友会セミナーは、地域の課題解決に向けた議論や会員同士の交流を深めるために、毎年開かれています。高知県での開催は2020年に新型コロナの影響で中止になり、2010年以来2回目です。会場となった高知市の新来島高知重工ホールには全国44の経済同友会から約1200人が参加しま