ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は16日の最終日12Rで優勝戦が行われ、上野真之介（38＝佐賀）が逃げ切って1着。13回目のG1優勝戦進出で待ちに待ったG1初優勝。地元・からつで開催されるSG「ボートレースクラシック」（来年3月23〜28日）の優先出場権を獲得した。2着に仲谷颯仁、3着は重木輝彦が3周1マークで常住蓮をかわして入り、3連単＜1＞＜2＞＜6＞は3460円（12番人気）。レース直後の