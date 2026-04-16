18日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』（毎週土曜後11：00）には、INI、&TEAM、Travis Japan、乃木坂46が出演する。【番組カット】かわいい！笑顔でTJポーズを決める川島如恵留高いダンススキルを武器に、国内ではアリーナツアーに31万人を動員、海外では2度のワールドツアーを成功させるなど、世界を舞台に活躍するTravis Japanは、“白と黒”“表と裏”がテーマの恋愛ソング「陰ニモ日向ニモ」を披露する。楽曲にち