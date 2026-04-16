4・18『Venue101』にINI、&TEAM、Travis Japan、乃木坂46が出演 INI・&TEAM“あの写真”の真相も明らかに
18日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』（毎週土曜 後11：00）には、INI、&TEAM、Travis Japan、乃木坂46が出演する。
【番組カット】かわいい！笑顔でTJポーズを決める川島如恵留
高いダンススキルを武器に、国内ではアリーナツアーに31万人を動員、海外では2度のワールドツアーを成功させるなど、世界を舞台に活躍するTravis Japanは、“白と黒”“表と裏”がテーマの恋愛ソング「陰ニモ日向ニモ」を披露する。楽曲にちなみ、番組ではメンバー同士がそれぞれの“裏の顔”を暴露。メンバー同士だからこそ知る、飾り気のない意外な一面が明かされる。
乃木坂46のキャプテン・梅澤美波は、来月に卒業を控えている。2016年に3期生として加入し、2023年からは3代目キャプテンとしてグループをけん引してきた梅澤。1、2期生の卒業後、3期生以降のメンバーだけでつくる初めての全国ツアー最終日に発した「私たちが乃木坂46です」をはじめ、およそ10年間にわたる活動のなかで、数々の印象的な言葉を残してきた。今回は、梅澤の魅力のひとつである“言葉”をクイズでひもとく。なつかしの秘蔵映像からの出題もある。
ライブで披露するのは、自分を信じて進み続けることの大切さを歌った「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」。初めて表題曲センターを務める5期生・池田瑛紗の力強い表情も見どころとなる。
ともにオーディション番組出身のグローバルグループであるINIと&TEAMは、プライベートでの親交があるメンバーもいるなど、グループの枠を超えたつながりもたびたび話題になっている。今回は、相手のグループに対して気になっていることを互いに直球質問。それぞれの魅力や個性を深掘りしていく。年始にそれぞれのファンの間で話題になっていた“あの写真”の真相も語られる。
そして、INIはメンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）が作詞に参加し、不安や迷いも青春だというポジティブなメッセージが込められた「All 4 U」、&TEAMは何度でも挑戦する覚悟を歌い、サビの力強い振り付けも印象的な「We on Fire」をパフォーマンスする。
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高いダンススキルを武器に、国内ではアリーナツアーに31万人を動員、海外では2度のワールドツアーを成功させるなど、世界を舞台に活躍するTravis Japanは、“白と黒”“表と裏”がテーマの恋愛ソング「陰ニモ日向ニモ」を披露する。楽曲にちなみ、番組ではメンバー同士がそれぞれの“裏の顔”を暴露。メンバー同士だからこそ知る、飾り気のない意外な一面が明かされる。
ライブで披露するのは、自分を信じて進み続けることの大切さを歌った「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」。初めて表題曲センターを務める5期生・池田瑛紗の力強い表情も見どころとなる。
ともにオーディション番組出身のグローバルグループであるINIと&TEAMは、プライベートでの親交があるメンバーもいるなど、グループの枠を超えたつながりもたびたび話題になっている。今回は、相手のグループに対して気になっていることを互いに直球質問。それぞれの魅力や個性を深掘りしていく。年始にそれぞれのファンの間で話題になっていた“あの写真”の真相も語られる。
そして、INIはメンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）が作詞に参加し、不安や迷いも青春だというポジティブなメッセージが込められた「All 4 U」、&TEAMは何度でも挑戦する覚悟を歌い、サビの力強い振り付けも印象的な「We on Fire」をパフォーマンスする。