Bleeping Computerは4月13日(現地時間)、「Adobe rolls out emergency fix for Acrobat, Reader zero-day flaw」において、Adobeが提供するPDF閲覧・編集ソフトの「Acrobat」および「Acrobat Reader」に深刻なゼロデイ脆弱性が見つかり、同社が緊急パッチを公開したと伝えた。問題の脆弱性はすでに攻撃での悪用が確認されており、細工されたPDFファイルを開くことで任意コードが実行される可能性があるため、早急に対処する必要が