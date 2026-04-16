明日17日(金)から19日(日)にかけては晴れる所が多いですが、太平洋側の沿岸では、台風から離れていても高波に注意が必要です。小笠原諸島は高波に警戒してください。19日(日)は東日本や西日本、沖縄で夏日が続出しそうです。熱中症対策を心がけてください。週末にかけて(17日〜19日)晴れる所が多いただ九州や北海道は雨も明日17日(金)から19日(日)にかけては、本州付近は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れてお出かけ日和となりそ