（はままつフラワーパークから中継）（澤井 志帆 アナウンサー･松浦 悠真 気象予報士）ここからは今が見頃の美しい花をたっぷりとお届けします。私たちは今、「はままつフラワーパーク」に来ています。こちらには約3000種類の植物が植えられて一年を通して、様々な美しい花を楽しめるんです。この時季は、ご覧のように黄色やオレンジのカレンデュラやパンジーなどが見頃を迎えているというこ