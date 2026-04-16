（はままつフラワーパークから中継）

（澤井 志帆 アナウンサー･松浦 悠真 気象予報士）

ここからは今が見頃の美しい花をたっぷりとお届けします。私たちは今、「はままつフラワーパーク」に来ています。こちらには約3000種類の植物が植えられて一年を通して、様々な美しい花を楽しめるんです。この時季は、ご覧のように黄色やオレンジのカレンデュラやパンジーなどが見頃を迎えているということですよ…。





（松浦 悠真 気象予報士）きれいですよね、色が明るくて、元気をもらえますよね。（澤井 志帆 アナウンサー）初夏を思わせるビタミンカラーが美しいですよね。そんな中でも、皆さんに今、一番楽しんでいただきたいのが…あちらにあります、きょう16日から見頃を迎えました藤の花でございます…（以下詳細は動画参照）（ポイントメモ）・園内に複数の藤棚、中でも一番人気は「長藤のトンネル」・まるで頭上に降り注いでくるかのような長藤は「野田九尺藤」見頃となる房は150cmにも伸びる・藤棚の全長は84メートル、8本の木を組み合わせ設営・藤と言えば栃木の「あしかがフラワーパーク」が有名これを生み出した磐田市出身の樹木医･塚本こなみ氏が、現在、園の理事長として全国に誇る藤棚づくりを進めている・均等に見える長藤は、緻密に計算しつくされた手入れで実現・長藤に続いてまるでブドウのような見た目の「八重黒龍藤」・白くレースカーテンのようなかわいらしさがあるシロフジなどGWに向け次々と見頃に・あす4月17日から藤棚のライトアップ開始「フジ＆スマイルガーデンライトアップ」4/17(金)～4/29(水・祝)午後6時～午後8時（土日は8時30分まで）・この藤の花とともに楽しみたいグルメ「三ケ日牛のローストビーフサンド」＆「おおきなエビカツバーガー」（園内のカフェレストラン「花の散歩道」で販売）