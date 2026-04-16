【中継】｢はままつフラワーパーク｣で見頃を迎えた花は…園内から中継で見どころ紹介(浜松市)
（はままつフラワーパークから中継）
（澤井 志帆 アナウンサー･松浦 悠真 気象予報士）
ここからは今が見頃の美しい花をたっぷりとお届けします。私たちは今、「はままつフラワーパーク」に来ています。こちらには約3000種類の植物が植えられて一年を通して、様々な美しい花を楽しめるんです。この時季は、ご覧のように黄色やオレンジのカレンデュラやパンジーなどが見頃を迎えているということですよ…。
きれいですよね、色が明るくて、元気をもらえますよね。
（澤井 志帆 アナウンサー）
初夏を思わせるビタミンカラーが美しいですよね。そんな中でも、皆さんに今、一番楽しんでいただきたいのが…あちらにあります、きょう16日から見頃を迎えました藤の花でございます…
（以下詳細は動画参照）
（ポイントメモ）
・園内に複数の藤棚、中でも一番人気は「長藤のトンネル」
・まるで頭上に降り注いでくるかのような長藤は「野田九尺藤」見頃となる房は150cmにも伸びる
・藤棚の全長は84メートル、8本の木を組み合わせ設営
・藤と言えば栃木の「あしかがフラワーパーク」が有名
これを生み出した磐田市出身の樹木医･塚本こなみ氏が、現在、園の理事長として全国に誇る藤棚づくりを進めている
・均等に見える長藤は、緻密に計算しつくされた手入れで実現
・長藤に続いてまるでブドウのような見た目の「八重黒龍藤」
・白くレースカーテンのようなかわいらしさがあるシロフジなどGWに向け次々と見頃に
・あす4月17日から藤棚のライトアップ開始
「フジ＆スマイルガーデンライトアップ」4/17(金)～4/29(水・祝)午後6時～午後8時（土日は8時30分まで）
・この藤の花とともに楽しみたいグルメ
「三ケ日牛のローストビーフサンド」＆「おおきなエビカツバーガー」（園内のカフェレストラン「花の散歩道」で販売）