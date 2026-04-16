女子プロゴルフのJLPGAステップ・アップ・ツアー「フンドーキンレディース」は大分県臼杵市で最終日が開かれ、24歳の荒川怜郁が初優勝しました。 【写真を見る】フンドーキンレディース最終日24歳・荒川怜郁初優勝大分・臼杵市 プロアマあわせて120人が出場したフンドーキンレディース。 今年の大会はきのうの2日目が悪天候によるサスペンデッドとなり36ホールの短縮競技