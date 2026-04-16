俳優の遠藤憲一（64）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年10月に他界した俳優の西田敏行さん（享年76）との思い出を語った。西田さんとは大ヒットドラマ「ドクターX」シリーズで共演。2人で「徹子の部屋」に出演した際のVTRが流れると「まだいるかのように感じちゃいますよね」とつぶやいた。思い出として「やっぱり定期的に『ドクターX』でお会いして、始めのうちはアドリブで吹い