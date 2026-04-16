舞台となる十和田湖の魅力「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」で2026年5月7日（木）からスタートする新しいアクティビティ「十和田奥入瀬タイムトラベルアドベンチャー」の舞台となるのは、青森県と秋田県の境にある「十和田湖」。約20万年前から続く火山活動によって誕生した雄大なカルデラ湖で、水深は最も深いところで327ｍと日本第3位の深さを誇ります。冬でも凍らない「不凍湖」としても有名です。十和田湖を自ら漕いで水面