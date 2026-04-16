舞台となる十和田湖の魅力

「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」で2026年5月7日（木）からスタートする新しいアクティビティ「十和田奥入瀬タイムトラベルアドベンチャー」の舞台となるのは、青森県と秋田県の境にある「十和田湖」。約20万年前から続く火山活動によって誕生した雄大なカルデラ湖で、水深は最も深いところで327ｍと日本第3位の深さを誇ります。冬でも凍らない「不凍湖」としても有名です。



十和田湖の自然を知り尽くした熟練のカヌーガイドが貸切で案内してくれる「プライベートカヌーツアー」では、十和田湖に刻まれた火山活動の痕跡や十和田湖信仰、湖畔の歴史にまつわる物語を聞くことができます。壮大な景色の裏にある物語に触れ、自然のなかで日々の悩みや価値観を見つめ直すきっかけに。

湖が生む冷ややかな霧や、一瞬で過ぎ去る雨、雲間から差し込む美しい光芒など一期一会の景色を楽しみ、時に穏やかな風となり、時に生き物のようにうねる波を読み解きながら水面と一体になって進みます。



「神秘の十和田湖参詣ツアー」では、創建807年、北奥最大のパワースポットともいわれる「十和田神社」へ参拝。ガイドの案内のもと、荘厳な杉林の参道を抜けて、修験道や山岳信仰の背景、時代とともに変遷してきた信仰のかたちや想いをたどる体験ができます。

かつての参詣者と同じように白装束をまとって古道を進み、静かな環境に身を委ねれば、深い時間の流れのなかで自分自身と穏やかに向き合える貴重な時間に。オプションで拝殿での祈祷も受けることができます。



ガイドブックには載っていない 深い時間と人々の想いをたどる「奥入瀬タイムトラベルウォーク」

「奥入瀬タイムトラベルウォーク」は、渓流コンシェルジュの案内のもと、奥入瀬渓流本流に唯一かかる滝「銚子大滝」から、渓流の始まり地点・十和田湖「子ノ口」までの約2kmを巡るツアーです。

先人たちの思いや葛藤のなかで奥入瀬渓流に築かれた水門の物語を聞き、自然と人がともに歩んできた時の流れに思いを馳せる…。雄大な自然のなか、ただ通り過ぎるだけでは見落としてしまう、人々の想いに触れることができます。



この地方で古くから親しまれてきた郷土料理のエッセンスを、現代的なフレンチの技法で昇華させたフレンチレストラン「Sonore」。アドベンチャーツーリズムで十和田湖・奥入瀬渓流の時間の流れを味わう旅の最後にぴったりです。

渓流アペロイメージ

渓流沿いのテラスで食前酒とおつまみを楽しむ、渓流アペロから始まるコース料理。素材の味を生かしながらも、青森らしさを表現したメニューがラインナップしています。

フランス・ブルゴーニュ地方の銘醸ワインを中心に、約150種類2000本のワインを用意。それぞれの料理に合わせたペアリングを提案してもらうこともできます。■フレンチレストラン「Sonore」（そのーる）時間：17時30分〜21時料金：1名2万1780円（サービス料込）予約：奥入瀬渓流ホテル公式サイトから3日前までに要予約対象：宿泊者（小学生以上）■奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート「十和田奥入瀬タイムトラベルアドベンチャー」住所：⻘森県十和田市大字奥瀬字栃久保231TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）期間：2026年5月7日（木） 〜 7月17日（金）の木・金曜料金：1名2万9800円（十和田湖プライベートカヌーツアー（ガイド、ライフジャケットのレンタル）／神秘の十和田湖参詣ツアー（送迎、ガイド、参拝）／奥入瀬タイムトラベルウォーク（送迎、ガイド）を含む）。※宿泊は別途、1泊2食付き２万5100円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR八戸駅から車で約1時間30分（無料送迎バスあり・要予約）対象：宿泊者限定。7歳以上予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから予約定員：1日1組4名まで（最小催行人数2名）●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。