１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比０７銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円８６〜８８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８７円３２〜３６銭で大方の取引を終えた。