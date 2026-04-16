岐阜市の長良川で、5月のアユ漁解禁を前に稚アユが放流されました。岐阜市の柴橋正直市長らが16日、バケツなどを使って10cmほどに育った稚アユおよそ2万匹を長良川に放ちました。また神事では、漁協の関係者らが今シーズンの豊漁と漁の安全を祈願しました。長良川漁協組合長の杉山雅彦鵜匠：「去年より大きなアユが遡上しているということもあり、期待しながら（漁解禁の）5月11日を迎えるところだと思います」長良