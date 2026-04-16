勤務していた熊本県大津町にある保育園で、園児の女の子2人にわいせつな行為をした罪に問われている男の裁判で、検察側は男に懲役8年を求刑しました。 強制性交等と強制わいせつの罪に問われているのは、大津町の元保育士、林信彦被告(54)です。 起訴状によりますと、林被告は2018年から2022年の間に、当時担当していた園児の女の子2人に、園内で複数回、わいせつな行為をした罪に問われています。 林被告は逮捕当時、警察の調