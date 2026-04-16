学校法人早稲田大学（東京都新宿区）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）、東京大学、慶應義塾大学との共同研究で、ＪＡＸＡ角田宇宙センター（宮城・角田市）のラムジェットエンジン試験設備を用いて、我が国で初めて、極超音速実験機を用いた音速の５倍（時速約５４００キロ）に相当するマッハ５燃焼実験に成功した 。本実験により、将来期待される太平洋を２時間で横断できる「極超音速旅客機」や、高度