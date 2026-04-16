【新華社上饒4月16日】中国江西省上饒（じょうじょう）市婺源（ぶげん）県にある弦高古城は唐代に築かれた歴史ある町だったが、インフラ整備の遅れから一時はバラック地区と化し、築100年以上の古い建物数十棟も空き家となり倒壊の危険性に直面していた。県は2022年末、「最小限の介入、最大限の保存」を原則に保護的開発を始動した。元々の景観や風習を継承しつつ、拓本取りや生漆（きうるし）でうちわに模様を施す工芸