まさかの日本行き!?ナウル共和国政府観光局の公式Xは2026年4月13日、自国で動かなくなっていた蒸気機関車を日本へ移送すると発表しました。【な、直すの大変そう…】これが、長年保存された謎の機関車です（画像）この車両は、もともと同国でリン鉱石輸送用の狭軌蒸気機関車として運用されていたものとみられます。島内の国立博物館に展示されていたようですが、4月12日、公式Xにて「この蒸気機関車種の特定お願いします」「日