◆チャンピオンズマイル・香港Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月１６日、美浦トレセンアブダビゴールドＣに続いて海外連勝を狙うシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が、国内最終追い切りを行った。Ｗコースで長めから単走で追われ、６ハロン８１秒２―１１秒４と絶好の動きを見せた。管理する武井調教師は「全体的に速い時計を出す感じで、すごくよかったです。順調