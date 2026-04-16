家どころか「ビルを丸ごと」買える値段？2026年4月10日〜同12日の3日間、千葉県の幕張メッセに古今東西の名車が集結するイベント「オートモビルカウンシル2026」が開催されました。本イベントでは中古車として販売中の車両も含め、多くのクルマが展示されましたが、なかでも注目を集めたのが、超高額なプライスボードを掲げた1台の「ポルシェ」です。【価格差、約86倍!?】これが「超高額ポルシェ」と「レプリカ車」です（写真で