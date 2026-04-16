ボートレース宮島のPR隊が16日、愛知支部の仲口博崇（53）を伴いスポニチ名古屋オフィスを訪れ、21日から26日まで行われるプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」をアピールした。昨年Vの森高一真（47＝香川）、初日ドリーム戦1号艇の池田浩二（48＝愛知）、地元広島からは西島義則（64）、辻栄蔵（51）、上平真二（52）が出場。初出場は江夏満（45＝福岡）、君島秀三（45＝滋賀）、田口節子（45＝岡山）、清水敦揮（45