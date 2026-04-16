有人宇宙船「オリオン」が人類最遠地点に到達した後、無事に帰還 米航空宇宙局（NASA）の有人宇宙船「オリオン」が有人飛行での月周回を終えて、日本時間4月11日に無事に帰還しました。オリオンは地球から40万6771キロ先に到達し、アポロ13号が作った記録（約40万キロ）を更新したほか、最高速度は時速約3万9700キロに達したとされています。また、宇宙船の大気圏突入においては極めて高い精度の進路制御が求められますが、進入時