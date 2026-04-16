16日は鹿児島県内全域で晴れ間が広がり、各地で気温が上がりました。 かつおの街、枕崎市では、青空のもと、来月5日の子どもの日を前に、「かつおのぼり」が掲げられました。 「屋根より高いかつおのぼり」 （記者）「子どもたちの元気な声とともに掲げられたのは「こいのぼり」ならぬ『かつおのぼり』です」 枕崎市の枕崎小学校の新1年生44人が掲げたのは、大小合わせて13匹の「かつおのぼり」です。 かつお節の生産量