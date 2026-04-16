俳優の遠藤憲一（64）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。番組との意外な縁を明かされる場面があった。番組では遠藤が15年前に番組に初出演した際のVTRを放送。その中で司会の黒柳徹子はナレーションの仕事もしているという遠藤に「使えると思うんですけれども、あと15年たつと『徹子の部屋』が50年になるんですね。その時に使えるかもしれないので、“『徹子の部屋』50周年スペシャル”と