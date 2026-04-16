日本航空（JAL）とオリエンタルランドは、特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング737-800型機、機体記号：JA339J）を6月4日から就航する。東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念したもので、国内線で運航する。機体はアニバーサリーイベントのテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニー