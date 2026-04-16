NHKの音楽番組『SONGS』の23日放送回にゆずが登場する。ゆずの代名詞ともいえる“弾き語りライブ”を特集する。【写真】ゆずと原摩利彦の特別パフォーマンス4月23日放送NHK『SONGSゆず』より今回の放送のゲストは、来年デビュー30周年を迎えるゆず。2人の原点である横浜の伊勢佐木町で最後に行った路上ライブ、豪雨の中で観客と「虹」の大合唱をした横浜スタジアムでの伝説のライブ、さらに、日本音楽史上初となった2人だ