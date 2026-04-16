NHK『SONGS』でゆず特集 「虹」「幾重」の特別バーションパフォーマンスも
NHKの音楽番組『SONGS』の23日放送回にゆずが登場する。ゆずの代名詞ともいえる“弾き語りライブ”を特集する。
【写真】ゆずと原摩利彦の特別パフォーマンス 4月23日放送NHK『SONGS ゆず』より
今回の放送のゲストは、来年デビュー30周年を迎えるゆず。2人の原点である横浜の伊勢佐木町で最後に行った路上ライブ、豪雨の中で観客と「虹」の大合唱をした横浜スタジアムでの伝説のライブ、さらに、日本音楽史上初となった2人だけで30万人を動員した弾き語りでのドームツアーなど、ゆずの歴史に欠かせない弾き語りライブを貴重映像とともに振り返る。
スタジオトークでは、当時の秘蔵エピソードとともに、ゆずの2人にしか生み出せない“弾き語り”の魅力に番組責任者・大泉洋が迫る。
今年3月にゆずはNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」を発表した。楽曲制作は、映画『国宝』の音楽を手がけた原摩利彦を迎えて行われた。「原さんの音響の中でゆずを泳がせてほしい」と北川が原に伝えた言葉の真意とは――。音楽を通して震災の記憶を残していくために、ゆずと原が楽曲に込めた思いを語る。
スタジオパフォーマンスでは、「幾重」「心音」「虹」の3曲を披露。「虹」は弾き語りでの特別バージョン、「幾重」はテレビ初披露となる原との共演でお届けする。
■放送予定
4月23日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：4月28日（火） 前0：35〜前1：20 ＜NHK総合＞ ※月曜深夜
【写真】ゆずと原摩利彦の特別パフォーマンス 4月23日放送NHK『SONGS ゆず』より
今回の放送のゲストは、来年デビュー30周年を迎えるゆず。2人の原点である横浜の伊勢佐木町で最後に行った路上ライブ、豪雨の中で観客と「虹」の大合唱をした横浜スタジアムでの伝説のライブ、さらに、日本音楽史上初となった2人だけで30万人を動員した弾き語りでのドームツアーなど、ゆずの歴史に欠かせない弾き語りライブを貴重映像とともに振り返る。
今年3月にゆずはNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」を発表した。楽曲制作は、映画『国宝』の音楽を手がけた原摩利彦を迎えて行われた。「原さんの音響の中でゆずを泳がせてほしい」と北川が原に伝えた言葉の真意とは――。音楽を通して震災の記憶を残していくために、ゆずと原が楽曲に込めた思いを語る。
スタジオパフォーマンスでは、「幾重」「心音」「虹」の3曲を披露。「虹」は弾き語りでの特別バージョン、「幾重」はテレビ初披露となる原との共演でお届けする。
■放送予定
4月23日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：4月28日（火） 前0：35〜前1：20 ＜NHK総合＞ ※月曜深夜