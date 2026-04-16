元HKT48でタレント・田中美久（24）が16日、自身のインスタグラムを更新。新婚の人気女優との密着ショットを公開した。「ゆうこちゃんとランチしてお買い物して」とつづり、元Hey！Say！JUMPで俳優の中島裕翔との結婚を発表したばかりの女優の新木優子との仲良しショットをアップした。「今からお仕事！楽しすぎて幸せだった」と記した。「一目惚れネックレス！」と自慢のネックレスも披露した。2人は日本テレビドラマ「