◇出場選手登録【DeNA】ジョン・デュプランティエ投手【巨人】皆川岳飛外野手【日本ハム】齋藤友貴哉投手【オリックス】寺西成騎投手、入山海斗投手【楽天】藤原聡大投手、阪上翔也外野手【西武】山村崇嘉内野手【ロッテ】菊地吏玖投手◇同抹消【DeNA】深沢鳳介投手【中日】カイル・マラー投手【広島】栗林良吏投手【日本ハム】古林睿煬投手【オリックス】平野佳寿投手、東松快征投手【楽天】オスカー・ゴンザレス外野手【西武】仲