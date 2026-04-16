京都府南丹市で行方不明となっていた男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、父親が結希くんの殺害についても関与を認める供述をしていることが分かりました。亡くなった安達結希くんと逮捕された優季容疑者の自宅では、16日も家宅捜索が行われ、複数の警察車両が出入りする様子が確認できました。死体遺棄の疑いで逮捕された安達優季容疑者は、先月下旬から今月13日までの間、南丹市園部町の山林に、息子の安達結希く