元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が16日、生出演していた日本テレビ系列「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）の生放送中、急に体調を崩し、MCのフリーアナウンサー宮根誠司に身体を支えられる場面があった。亀井弁護士はこの後、大事を取って番組を退席し、病院に向かった。番組エンディングで、宮根は「番組中にご心配をおかけしました」と視聴者に語りかけ、亀井弁護士について「低血圧だったみたいです」と明かした