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○経済統計・イベントなど １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １７：００ユーロ・経常収支 １８：００ユーロ・貿易収支 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ゲンダイ，アジュバン 出所：MINKABU PRESS