板歯目の2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』より、「心底心中したい」のライブセッション動画が公開された。 （関連：【映像あり】板歯目、2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』より「心底心中したい」ライブセッション動画） 同映像には、板歯目ならではのエッジの効いたロックサウンドと、千乂詞音（Vo）のパワフルな歌声が収められている。ライブバンドとしての板歯目の魅力を、ダイレクトに体感できる内容となっている。 あわせて、