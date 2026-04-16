暑さ対策グッズとして定番化したハンディファン。使う人によって、「求める涼しさ」は異なる。こうしたニーズに応える形で、ビックカメラは、新オリジナルブランド「ビックアイデア」からハンディファンシリーズ「極COOOOL（ゴクール）」を4月中旬から順次発売している。送風性能を重視したモデルと、直接冷やす冷感重視モデルの2機種を同時に展開し、シーンや使い方に応じて選べる。●小型でもしっかり風を送る「FOOORTE」シ