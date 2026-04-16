猫から家具を守るための対策3つ 1.爪とぎから家具を守るための工夫 猫にとって爪を研ぐ行為は、爪の手入れだけでなく、気持ちを落ち着かせるための大切な本能です。そのため、爪とぎ自体をやめさせることはできません。 まずは、爪を研がれては困る場所に、保護シートを貼ったり専用のカバーをかけたりして物理的にガードしましょう。猫には自分のお気に入りの場所や、目立つ場所で爪をとぎた