猫から家具を守るための対策3つ

1.爪とぎから家具を守るための工夫

猫にとって爪を研ぐ行為は、爪の手入れだけでなく、気持ちを落ち着かせるための大切な本能です。そのため、爪とぎ自体をやめさせることはできません。

まずは、爪を研がれては困る場所に、保護シートを貼ったり専用のカバーをかけたりして物理的にガードしましょう。猫には自分のお気に入りの場所や、目立つ場所で爪をとぎたいという習性があります。そのため、ガードした家具のすぐ近くに、猫が好む素材の爪とぎ用ボードを設置して、そちらへ誘導してあげることが大切です。

2.高い場所への飛び乗りから家具を守るための工夫

猫は高いところに登るのが大好きな動物です。本棚やタンスの上に登った際に、家具に傷がついたり、上に置いてある物が落ちたりすることがあります。

家具の近くに踏み台となるような物を置かないようにしたり、棚の上の空いたスペースに障害物を置いて、猫が飛び乗れる場所がないと認識させたりすることが効果的です。また、自由に登ってもよいキャットタワーなどを設置して、猫の上りたい欲求を別の場所で満たしてあげましょう。

3.粗相や汚れから家具を守るための工夫

環境の変化やストレスによって、猫がトイレ以外の場所で排泄をしてしまうことがあります。

布製のソファーやベッドなど、汚れてしまうと困る家具には、あらかじめ防水性の高いカバーをかけておくのがおすすめです。万が一汚れてしまっても、すぐに洗える環境を作っておくことで、お互いのストレスを減らすことができます。

猫の行動との上手な向き合い方

言葉が通じないもどかしさと心のゆとり

猫が家具を傷つけてしまうとき、そこに悪気はありません。本能や言葉にできない不安から行動していることがほとんどです。

いたずらを発見したときに大きな声で怒鳴ってしまうと、猫は恐怖を感じてしまい、根本的な解決にはつながりません。まずは深呼吸をして、猫がなぜその行動をしたのか、環境に不満がないかを探る心のゆとりを持ちましょう。

不満やストレスを取り除くお世話

猫の問題行動の多くは、退屈や運動不足、あるいはトイレが汚れているなどの環境への不満から起こります。

定期的におもちゃで遊んであげてエネルギーを発散させたり、トイレを常に清潔に保ったりすることで、家具へのいたずらが自然と減ることも多いです。猫の習性を理解し、生活環境を少しずつ整えていくことが、トラブルを防ぐ一番の近道となります。

まとめ

猫との暮らしを始めるとき、家具が傷つくことへの不安を感じるのはとても自然なことです。

ただ、爪とぎや高いところに登る行動は、猫が生きていくために欠かせない自然な姿です。人間の都合ですべてを禁止するのではなく、お互いが折り合える方法を少しずつ見つけていくことが必要です。少しの工夫を重ねながら、それぞれの家族に合った部屋の形を作っていきましょう。