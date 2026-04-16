タカキタが後場終盤に急伸している。午後３時ごろに集計中の２６年３月期単独業績について、営業利益が従来予想の２億１０００万円から３億２６００万円（前の期比５．２％減）へ、純利益が１億６８００万円から２億５００万円（同６３．８％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。 主力の畜産・酪農市場で厳しい市場環境が続いたことで、売上高は６６億円から６５億４８０