ロボット関連株＝動兆しきり。菊池製作所がストップ高。ハーモニック・ドライブ・システムズが一時４６５円高の４８１５円に買われたほか、ファナック、平田機工、などロボット関連株に熱い視線が向かっている。前日に米エヌビディア＜NVDA＞と半導体設計ケイデンス・デザイン・システムズがロボット工学向けＡＩ開発で提携することを明らかにしたと伝わった。ロボットシステム分野の全方位で協力する方針を示し、マӦ