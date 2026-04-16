ロボット関連株＝動兆しきり。菊池製作所<3444.T>がストップ高。ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>が一時４６５円高の４８１５円に買われたほか、ファナック<6954.T>、平田機工<6258.T>、などロボット関連株に熱い視線が向かっている。前日に米エヌビディア＜NVDA＞と半導体設計ケイデンス・デザイン・システムズがロボット工学向けＡＩ開発で提携することを明らかにしたと伝わった。ロボットシステム分野の全方位で協力する方針を示し、マーケットの注目を呼んだ。かねてからエヌビディアのジェンスン・ファンＣＥＯは、ＡＩとロボットの融合を次のＡＩ革命における重要事象と捉え、このロボットが主導するＡＩ革命を担う国として日本を重視していることもあって、「フィジカルＡＩ」が東京市場でも投資テーマとして脚光を浴びている。そのなか、精密制御減速装置メーカーのハーモニックはアクチュエーター（駆動装置）などを組み合わせたメカトロニクス技術に長じ、同社の手掛ける減速機は小型・軽量で高い精度を有していることで、エヌビディアの目指すフィジカルＡＩ革命と波長が合う。



カウリス<153A.T>＝大幅続伸で年初来高値を更新。１５日の取引終了後に、不正アクセス検知サービス「Ｆｒａｕｄ Ａｌｅｒｔ」が東京スター銀行（東京都港区）のインターネットバンキングに採用されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。「Ｆｒａｕｄ Ａｌｅｒｔ」は、２５０を超える独自のパラメータを活用して、金融機関に求められる高度な不正アクセス検知と取引モニタリングを実現するクラウド型サービス。今回の採用は、インターネットバンキング及びＷＥＢ口座開設における金融犯罪リスクへの対応強化を目的としており、東京スター銀行では同サービスを活用することで、海外からの不審なアクセスや同一端末からの複数申し込みなどの兆候を把握し、デジタルチャネルにおけるリスクを的確に捉え適切な対応につなげる体制構築につながったとしている。



ＨＩＯＫＩ<6866.T>＝ストップ高。１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１１３億８６００万円（前年同期比１６．０％増）、営業利益が２３億６００万円（同２７．８％増）だった。受注高は１２２億７９００万円（同２５．３％増）となっており、これらを好感した買いが集まっている。電子測定器が受注及び売上高の増加を牽引した。電子測定器はデータセンターの増設に伴うサーバー需要の拡大を背景に、パワーインダクターをはじめ電子部品の生産量が増えたことで、抵抗計やＬＣＲメータの売り上げが拡大。加えて、安定的な大電力を必要とするデータセンターや不安定な太陽光発電の増加に対応するためのＥＳＳ（蓄電システム）への大規模投資が続くなか、システムイングレーター向けを中心にバッテリテスタが堅調に推移した。なお、２６年１２月期通期の同利益は７６億８０００万円（前期比１３．１％増）が見込まれている。



ニッカトー<5367.T>＝商い増勢のなか急伸。ＡＩデータセンターの建設ラッシュが世界的に加速するなか、データセンターのインフラに関わる企業群に株式市場で投資資金の流入が目立つ状況となっている。特に、最近ではＡＩサーバー向け積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要急増を受け、村田製作所<6981.T>などコンデンサーメーカーの株価上昇が目立つ。そうしたなか、ニッカトーが手掛けるセラミックス製品は電子部品向けが全体の６割を占め、ＭＬＣＣ特需に乗る形となっている。実際、同社の主要顧客は村田製や太陽誘電<6976.T>ということもあって、ＡＩデータセンターの関連有力株として改めて存在感を高めている。２６年３月期営業利益は前の期比５２％増の９億６６００万円を計画するが、一段と上振れる可能性が高い。また、ＰＢＲは０．６倍台に過ぎずバリュエーション面からも水準訂正余地の大きさが意識されている。



エコモット<3987.T>＝ストップ高。ＩｏＴソリューションの企画及び通信インフラ・アプリケーション開発、クラウドサービスなどＩｏＴインテグレーション事業を手掛けるが、建設分野をはじめ幅広いフィールドで実績を上げている。１５日取引終了後、防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所が実施する「実証型ブレークスルー研究」の「海洋監視制御システムの研究」にコンソーシアムの実施協力機関として参画していることを開示、防衛分野での新境地開拓への期待から買いを呼び込む格好となった。



住石ホールディングス<1514.T>＝３日ぶり反発。１５日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の９７億円から１０６億円（前の期比３．３％増）へ、営業利益が３億円から３億３０００万円（同６．９倍）へ、純利益が１６億円から２６億円（同３８．０％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。豪州ワンボ社からの受取配当金が予想を上回ったことが要因としている。なお、業績予想の修正に伴い、期末一括配当予想を１５円から２０円へ引き上げた。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS