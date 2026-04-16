１６日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。午前は米債券安や原油の高止まりから軟調な展開だったが、午後に入ると日銀の早期利上げ観測が和らぐなかプラス圏に浮上した。 １５日に発表された４月のニューヨーク連銀製造業景況指数が改善したことなどを受け、同日の米長期債相場が３営業日ぶりに反落（金利は上昇）した流れが円債に波及する形で売りが先行。債券先物は前日比１６銭安の１２９円９０銭で寄